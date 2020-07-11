بسبب المنافسة و”كورونا”.. انخفاض صادرات المغرب نحو أوروبا من زيت الزيتون بـ62,4٪

كشف موقع “أولي ميركا” الاسبانية، المتخصصة في زيت الزيتون، انخفاض صادرات المغرب في اتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 62.4 في المائة، مبرزا أن صادرات المغرب تراجعت من 9 آلاف و14 طنا إلى 3 آلاف و385 طنا بين أكتوبر 2019 وأبريل 2020 استنادا إلى الأرقام الأخيرة للجنة أوروبية.

وأرجع المصدر ذاته، تراجع صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو الدول الأوروبية إلى منافسة إسبانيا وإيطاليا، فضلا عن تونس، مبرزا في السياق ذاته أن انعكاسات انتشار فيروس “كورونا” كان لها بدورها تأثير على الصادرات المغربية من زيت الزيتون.

وشدد المصدر ذاته، على أن المغرب اختار أن يوجه منتوجه من زيت الزيتون نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة حصته السوقية في أول بلد مستهلك خارج إطار الاتحاد الأوروبي، مستفيدا من انخفاض التعريفات على الصادرات مقارنة مع تلك المفروضة على الصادرات الإسبانية.