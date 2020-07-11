مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في جبهة العبدية بمأرب اليمنية

السبت 11 يوليه 2020

لقي قياديان حوثيان بارزان وعدد آخر من عناصرهما مصرعهم، اليوم، في جبهة العبدية بمحافظة مأرب، (شرقي اليمن).



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وذكر مصدر قبلي أن قياديين حوثيين بارزين وهما "محمد هاشم الحمزي، ومحمد عبدالقادر الدرة"، لقيا مصرعهما بالإضافة إلى عدد من عناصرهما، في مديرية العبدية، بنيران المقاومة الشعبية لقبائل مراد وبني عبد.

ودارت مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وعناصر المليشيا الحوثية الذين حاولوا الزحف نحو مواقعهم في منطقة العبدية، أسفرت عن مصرع العشرات من الحوثيين وكسر زحفهم