- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في جبهة العبدية بمأرب اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
لقي قياديان حوثيان بارزان وعدد آخر من عناصرهما مصرعهم، اليوم، في جبهة العبدية بمحافظة مأرب، (شرقي اليمن).
وذكر مصدر قبلي أن قياديين حوثيين بارزين وهما "محمد هاشم الحمزي، ومحمد عبدالقادر الدرة"، لقيا مصرعهما بالإضافة إلى عدد من عناصرهما، في مديرية العبدية، بنيران المقاومة الشعبية لقبائل مراد وبني عبد.
ودارت مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وعناصر المليشيا الحوثية الذين حاولوا الزحف نحو مواقعهم في منطقة العبدية، أسفرت عن مصرع العشرات من الحوثيين وكسر زحفهم
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في جبهة العبدية بمأرب اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.