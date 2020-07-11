- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2734 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل 1699 حالة للشفاء.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( 2734) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 397
بغداد / الكرخ 423
مدينة الطب 168
النجف الأشرف 180
السليمانية 131
أربيل 70
دهوك 10
كربلاء 121
كركوك 138
ديالى 67
واسط 139
البصرة 121
ميسان 88
بابل 195
الديوانية 60
ذي قار 236
الأنبار 6
المثنى 14
نينوى 22
صلاح الدين 148
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 1699 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 308
بغداد الكرخ 233
مدينة الطب 6
النجف 84
السليمانية 13
أربيل 124
دهوك 2
كربلاء 96
كركوك 26
ديالى 94
واسط 20
البصرة 127
ميسان 161
بابل 35
الديوانية 132
ذي قار 130
الأنبار 41
المثنى 53
نينوى 14
وأكدت أن "الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 7
النجف 1
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 1
واسط 2
البصرة 11
ميسان 8
بابل 3
الديوانية 3
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 1
وتابعت، أن "مجموع الإصابات بلغ 75194، ومجموع حالات الشفاء 43079، ومجموع الراقدين الكلي29060، والراقدين في العناية المركزة 400، أما مجموع الوفيات بلغ 3055".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2734 اصابة بكورونا وشفاء 1699 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.