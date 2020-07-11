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العراق يسجل 2734 اصابة بكورونا وشفاء 1699 مصاباً

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2734 اصابة جديدة بفيروس في العراق، فيما أكدت تماثل 1699 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 671478 )".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( 2734) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 397
بغداد / الكرخ 423
مدينة الطب 168
النجف الأشرف 180
السليمانية 131
أربيل 70
دهوك 10
كربلاء 121
كركوك 138
ديالى 67
واسط 139
البصرة 121
ميسان 88
بابل 195
الديوانية 60
ذي قار 236
الأنبار 6
المثنى 14
نينوى 22
صلاح الدين 148

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 1699 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 308
بغداد الكرخ 233
مدينة الطب 6
النجف 84
السليمانية 13
أربيل 124
دهوك 2
كربلاء 96
كركوك 26
ديالى 94
واسط 20
البصرة 127
ميسان 161
بابل 35
الديوانية 132
ذي قار 130
الأنبار 41
المثنى 53
نينوى 14

وأكدت أن "الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 7
النجف 1
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 1
واسط 2
البصرة 11
ميسان 8
بابل 3
الديوانية 3
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 1

وتابعت، أن "مجموع الإصابات بلغ 75194، ومجموع حالات الشفاء 43079، ومجموع الراقدين الكلي29060، والراقدين في العناية المركزة 400، أما مجموع الوفيات بلغ 3055".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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