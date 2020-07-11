العراق يسجل 2734 اصابة بكورونا وشفاء 1699 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 671478 )".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( 2734) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 397بغداد / الكرخ 423مدينة الطب 168النجف الأشرف 180السليمانية 131أربيل 70دهوك 10كربلاء 121كركوك 138ديالى 67واسط 139البصرة 121ميسان 88بابل 195الديوانية 60ذي قار 236الأنبار 6المثنى 14نينوى 22صلاح الدين 148

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 1699 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 308

بغداد الكرخ 233

مدينة الطب 6

النجف 84

السليمانية 13

أربيل 124

دهوك 2

كربلاء 96

كركوك 26

ديالى 94

واسط 20

البصرة 127

ميسان 161

بابل 35

الديوانية 132

ذي قار 130

الأنبار 41

المثنى 53

نينوى 14

وأكدت أن "الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 7

النجف 1

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 11

ميسان 8

بابل 3

الديوانية 3

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 1

وتابعت، أن "مجموع الإصابات بلغ 75194، ومجموع حالات الشفاء 43079، ومجموع الراقدين الكلي29060، والراقدين في العناية المركزة 400، أما مجموع الوفيات بلغ 3055".