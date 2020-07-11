الحزن وكورونا يخيمان على الذكرى الـ25 لمذبحة سريبرينيتسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيم الحزن وإجراءات مكافحة كورونا على مسلمي البوسنة، في إحياء ذكرى الإبادة التي شهدتها مدينة سريبرينيتسا قبل 25 عاما وكانت أسوأ مجزرة تقع على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وينتظر المنظمون حضورا أقل مما يجري عادة في هذه المناسبة التي يشارك فيها كل سنة عشرات الآلاف من الأشخاص.



وكانت قوات صرب البوسنة سيطرت على سريبرينيتسا التي أعلنتها الأمم المتحدة "منطقة آمنة" في 11 يوليو/تموز 1995 قبل خمسة أشهر من انتهاء الحرب، وقامت خلال أيام بقتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى من مسلمي البوسنة.





وحكم القضاء الدولي على القائدين السياسي والعسكري لصرب البوسنة حينذاك رادوفان كرادجيتش وراتكو ملاديتش، بالسجن مدى الحياة، خصوصا لمجرزة سريبرينيتسا وحصار ساراييفو.

وحتى اليوم عثر على رفات نحو 6900 من ضحايا المجزرة في أكثر من ثمانين حفرة جماعية وتم التعرف على هوياتهم، ويرقد معظمهم في مركز النصب.

Advertisements

ومجزرة سريبرينيتسا هي الفصل الوحيد في النزاع البوسني الذي قتل فيه مئة ألف شخص، الذي اعتبره القضاء الدولي إبادة، لكن القادة السياسيين لصرب البوسنة يقللون من خطورته.

ويرفض العضو الصربي في الرئاسة الجماعية للبوسنة ميلوراد دوديك صفة "الإبادة" ويتحدث عن "أسطورة".

وقال العضو البوسني المسلم في الرئاسة البوسنية شفيق جافيروفيتش الجمعة "نصرّ بلا تهاون على الحقيقة، على العدالة وعلى ضرورة محاكمة كل الذين ارتكبوا هذه الجريمة".





وأضاف جافيروفيتش خلال حضوره صلاة جماعية في مركز النصب التذكاري "سنكافح كل الذين ينكرون الإبادة ويمجدون مرتكبيها".

ونظرا لصعوبة استقبال حشود كبيرة في النصب في يوم واحد، دعا المنظمون الناس إلى زيارة المركز طوال الشهر الجاري.