سمكة قرش تقتل شابًا قبالة سواحل أستراليا

لقى شاب في سن 17 عاما مصرعه خلال ممارسته رياضة ركوب الأمواج "الركمجة" قبالة سواحل أستراليا جراء هجوم من قبل سمكة قرش.

وأكدت الشرطة الأسترالية، أن الحادث حصل بعد ظهر اليوم السبت في ساحل وولي بيتش قرب مدينة غرافتون بولاية نيو ساوث

ويلز، مشيرة إلى أن عدة رياضيين آخرين هرعوا إلى مساعدة الشاب وانتشلوه من المياه وحاولوا إنعاشه، لكنه توفى متأثرا بجروح بليغة في الساق.

ولم تكشف الشرطة عن اسم القتيل وجنسيته.

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وأشار عمدة مقاطعة كلارنس فالي،

جيم سيمونز، إلى أن الهجوم وقع على خلفية توافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى السواحل بسبب عطلة في المدارس.

ويعد ذلك خامس هجوم فتاك من قبل سمكة قرش قبالة سواحل أستراليا منذ بداية العام، والثاني على الأقل خلال الأسبوع الأخير.

والسبت الماضي توفى غواص في سن 20 عاما جراء هجوم مماثل قبالة سواحل ولاية كوينزلاند.