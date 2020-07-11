شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة،فيما وردت القوات المشتركة على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها.

وأفادت مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة على مزارع ومنازل المواطنين في المديرية بشكل هستيري. Advertisements واكدت المصادر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها بالسلاح المناسب وحققت ضربات مركزة أصابت أهدافها بدقة وأحلقت بها خسائر فادحة .. يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت شركة العامري مساء يوم أمس في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة ،يأتي ذلك في إطار سلسلة خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الأممية.

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