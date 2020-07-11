شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. إصابات كورونا تتخطى 800 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ورفعت الحصيلة اليومية الجديدة إجمالي حالات الإصابة إلى 820916 إصابة. كما سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 519 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 22123 وفاة.
وتزايدت حالات الإصابة لترتفع الحصيلة الإجمالية من 600 ألف إصابة إلى أكثر من 800 ألف إصابة في 9 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. إصابات كورونا تتخطى 800 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.