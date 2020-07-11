شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. إصابات كورونا تتخطى 800 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الهند 800 ألف إصابة بعد تسجيل أكبر زيادة يومية والتي بلغت 27114 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما دفع نحو 12 ولاية إلى فرض إغلاق جزئي في المناطق التي تشكل خطرا كبيرا.

ورفعت الحصيلة اليومية الجديدة إجمالي حالات الإصابة إلى 820916 إصابة. كما سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 519 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 22123 وفاة.

وتزايدت حالات الإصابة لترتفع الحصيلة الإجمالية من 600 ألف إصابة إلى أكثر من 800 ألف إصابة في 9 أيام.