بالصور.. ما قام بيه اهالي الحرية في ازقتهم

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اعلنت امانة بغداد، السبت، عن تكريمها ابناء ازقة منطقة الحرية في بغداد، لاهتمامهم بنظافتها ومنظرها.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "كرمت جهود سكنة الزقاق 68 المحلة 432 وشارع الامام الحسين ع وعدد من الازقة الاخرى ضمن مدينة الحرية شمال غرب بغداد لاهتمامهم بنظافة ومنظر ازقتهم بالاضافة الى صبغ الارصفة والاعتناء بمظهرها".
وثمنت الامانة "جهودهم وقامت بالتعاون مع منظمة اليونسيف العالمية بدعم اهالي الازقة المذكورة بالشتلات وحاويات واكياس النفايات وغيرها من الاعمال الاخرى المختلفة"، معتبرة "جهودهم مثالاً لتعاون المواطن مع الاجهزة الخدمية ودليلاً على وعي عال لدى المواطن".
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