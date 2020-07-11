القوة الجوية يعلن موعد تجديد عقود احمد إبراهيم وايمن حسين بشكل رسمي

2020-07-11 | 08:36
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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، موعد تجديد عقود نجمي فريق كرة القدم احمد إبراهيم وايمن حسين بشكل رسمي.
وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية توصلت إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين احمد ابراهيم وايمن حسين لتجديد عقديهما".
وأضاف النادي في بيانه أن "يوم الاثنين المقبل سيتم التوقيع رسمياً".
وأضاف النادي في بيانه أن "يوم الاثنين المقبل سيتم التوقيع رسمياً".
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