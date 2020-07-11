بنزيمة يثير مخاوف زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، أثار قلق ومخاوف مدربه، زين الدين زيدان، بعد المساهمة في فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس، ضمن أحداث الجولة 35 من الليغا.

وأحرز بنزيمة هدفًا من ركلة جزاء، وصنع الثاني لزميله ماركو أسينسيو، ليفوز الريال بثنائية، ويُحافظ على فارق النقاط الأربع مع وصيفه برشلونة، ليقترب كثيرًا من التتويج بلقب الليغا.

ولم يُكمل المهاجم الفرنسي المباراة لنهايتها، حيث استبدله المدرب زين الدين زيدان في الدقائق الأخيرة، ليشارك مكانه البلجيكي إيدين هازارد.

إلا أن كريم بنزيمة لفت الأنظار بسبب تألمه من إصابة في العضلة الخلفية أثناء جلوسه في مدرجات ملعب دي ستيفانو، مما استدعى أحد أطباء الفريق الملكي للتوجه إليه للاطمئنان على حالته.