شكرا لقرائتكم خبر عن 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556. وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.