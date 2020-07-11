السيسي يستعد لمواجهة «أخطر سلاح» لتركيا في «ليبيا»

علق الإعلامي عمرو أديب، على المناورة الأخيرة للقوات المسلحة المصرية جسم 2020، وقال:"الجيش المصري بيتدرب تدريبات عالية للتعامل مع المرتزقة والجيش التركي اللي مقرر خلاص أن يدخل سرت والجفرة، الجيش اتدرب على ضربات في العمق وعلى المدى القريب والبعيد، وسلاح الإشارة المصري هو الوحيد القادر على التعامل مع الطائرات التركية المسيرة اللي الأتراك بيعتبروها فخر ليهم".

وأشار أديب لخطورة سلاح الطائرات المسيرة ، وأوضح أديب ان مصر استعدت لمواجهة هذا السلاح ، عن طريق أبطال سلاح الإشارة المصري .