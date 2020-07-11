"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات بمصر مجددًا.. وزيادة قياسية في الإصابات عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:​

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 85 حالة جديدة، ودعت الوزارة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل أماكن العمل؛ لتجنب الإصابة، بما في ذلك إعادة ترتيب نوبات العمل أو تقسيم فرق العمل أو استمرار العمل من المنزل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على فيروس كورونا أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

ارتفاع الوفيات مجددًا.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

"الصحة" تدعو للعمل من المنزل وتقسيم النوبات لتجنب الإصابة بكورونا

تعافي 14 مصابًا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل في الدقهلية

"ضحية كورونا".. وفاة ممرضة في مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة

الحكومة تكشف حقيقة إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات منتصف يوليو

صحة كفر الشيخ تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة أول طبيب من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الفيوم بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. قافلة طبية للكشف على العاملين ونزلاء سجن برج العرب

اليابان تعلن فشل عقار أفيجان في علاج مرضى كورونا

الصحة العالمية: "هيدروكسي كلوروكين" لا يظهر فعالية ضد كورونا

تراجع وفيات كورونا في المملكة المتحدة لليوم الثالث على التوالي

وفيات كورونا في فرنسا تتخطى 30 ألفا

أمريكا: ارتفاع عدد مصابي كورونا لأكثر من 300 ألف شخص في كاليفورنيا

الصحة العالمية: الرذاذ الذي يحتوي على جزئيات كورونا يمكن أن يبقى في الهواء لأجل أطول

كيف تتجنب انتقال عدوى كورونا عبر الملابس والسيارة؟

بريطانيا تستبعد الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للتوصل للقاح لكورونا

Advertisements

اكتشاف جهاز يدمر كورونا في ثوانٍ

البرازيل: إجمالي إصابات "كورونا" 1.76 مليون.. و69184 وفاة

دراسة ألمانية: كورونا يصيب القلب أيضا

رئيس وزراء إيطاليا يرجح تمديد حالة الطوارئ

أمريكا: زيادة بنسبة 1ر2 % في الإصابات اليومية بكورونا

السعودية: تسجيل 3159 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

علماء يرجحون تسبب تكييف الهواء في انتشار كورونا بمجزر في ألمانيا

الصحة العالمية: القضاء على كورونا غير مرجح في الظروف الحالية

الصحة العالمية تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا على مستوى العالم

لهذه الأسباب كمامة N95 هي الأفضل للوقاية من كورونا

وفاة نائبة في البرلمان العراقي بفيروس كورونا

جلياد الأمريكية تؤكد تأثير عقار"ريمديسفير" في تراجع حالات الوفاة بكورونا

هونج كونج تغلق المدارس مرة أخرى مع ارتفاع الإصابات بكورونا

إسبانيا: إصابات "كورونا" تصل إلى 253 ألفًا و56.. والوفيات 28 ألفًا و401

طوكيو تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا اليومية بواقع 243 حالة

هل دخل "كورونا" جسدك وتغلبت عليه دون أن تعلم؟.. إليك التفاصيل

بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 289154 والوفيات 44 ألفا و687

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 242363 حالة والوفيات 34923

ألمانيا: إجمالي إصابات كورونا 199 ألفا والوفيات 9057

تسارع انتشار وباء كوفيد-19 في القارة الأمريكية حيث يطال قادة الدول

​