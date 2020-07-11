بعد حكم بالسجن.. ترامب يصدر عفوا عن صديقه القديم

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب خفف عقوبة السجن الصادرة بحق صديقه روجر ستون، الذي حُكم عليه في فبراير بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر في بيان أن "الرئيس دونالد ترامب وقّع اليوم أمر رحمة تنفيذياً لتخفيف العقوبة الظالمة الصادرة بحق روجر ستون"، مشيراً إلى أنّ هذا الصديق القديم للرئيس أصبح من الآن فصاعداً "رجلاً حرّاً"، بحسب

"سكاي نيوز عربية".

وأصدر ترامب قرار قبيل أيام من الموعد المحدّد لدخول صديقه السجن كي يبدأ بتنفيذ العقوبة.

وكان قاض فيدرالي قد أصدر حكما بالسجن على روجر ستون مستشار ترامب، لـ40 شهرا بتهم الكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأميركية في عام 2016.