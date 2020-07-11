اخبار العالم

العاصمة الكولومبية تشدد إجراءات الحجر وسط زيادة إصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الكولومبية تشدد إجراءات الحجر وسط زيادة إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت العاصمة الكولومبية بوجوتا تشديد قيود مكافحة (كوفيد-19)، حيث تهدد الزيادة السريعة في حالة الإصابة بانهيار النظام الصحي هناك، حسبما أعلنت عمدة المدينة كلوديا لوبيز يوم أمس الجمعة.

وتخضع كل مناطق كولومبيا لإغلاق شامل حتى الأول من أغسطس.

وقالت لوبيز إن بوجوتا ستشدد الحجر الصحي في مناطق بها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، حيث ستتوقف جميع الأنشطة عدا الاقتصادية الضرورية منها.

Advertisements

وسجلت المدينة البالغ عدد سكانها 8 ملايين شخص أكثر من 42 ألف حالة إصابة، وأكثر من 950 حالة وفاة، في حين أن 85 بالمئة من الأسرة بوحدات العناية المركزة لمرضى (كوفيد-19) مشغولة بالفعل.

وسيجري وضع معظم أحياء بوجوتا العشرين تحت حجر صحي لمدة أسبوعين بين 13 يوليو و 23 أغسطس.

وسيسمح لشخص واحد في المنزل فقط بالذهاب للتسوق لشراء السلع الأساسية. وسيتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال الليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاصمة الكولومبية تشدد إجراءات الحجر وسط زيادة إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا