شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الكولومبية تشدد إجراءات الحجر وسط زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت العاصمة الكولومبية بوجوتا تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تهدد الزيادة السريعة في حالة الإصابة بانهيار النظام الصحي هناك، حسبما أعلنت عمدة المدينة كلوديا لوبيز يوم أمس الجمعة.

وتخضع كل مناطق كولومبيا لإغلاق شامل حتى الأول من أغسطس.

وقالت لوبيز إن بوجوتا ستشدد الحجر الصحي في مناطق بها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، حيث ستتوقف جميع الأنشطة عدا الاقتصادية الضرورية منها.

Advertisements

وسجلت المدينة البالغ عدد سكانها 8 ملايين شخص أكثر من 42 ألف حالة إصابة، وأكثر من 950 حالة وفاة، في حين أن 85 بالمئة من الأسرة بوحدات العناية المركزة لمرضى (كوفيد-19) مشغولة بالفعل.

وسيجري وضع معظم أحياء بوجوتا العشرين تحت حجر صحي لمدة أسبوعين بين 13 يوليو و 23 أغسطس.

وسيسمح لشخص واحد في المنزل فقط بالذهاب للتسوق لشراء السلع الأساسية. وسيتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال الليل.