شكرا لقرائتكم خبر عن 68 ألف حالة وفاة.. كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأطباء في شيراز إن ما لا يقل عن 350 مريضا توفوا في محافظة فارس في الأسبوع الماضي إثر إصابتهم بـ«كورونا».
وقال مدير قسم الأمراض المعدية في جامعة بيرجند للعلوم الطبية: قد تكون الإحصائيات الحقيقية أعلى بعشر مرات من الإحصائيات الرسمية إذا تم إعلان عدد المصابين 2600، فقد يكون العدد الفعلي 20 ألفا، وقد يموت 400 منهم.
وقال عضو مجلس مدينة مشهد: في الموجة الثانية من تفشي «كورونا»، تحطمت جميع الأرقام القياسية، وزاد عدد الوفيات ما يدق ناقوس الخطر.
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