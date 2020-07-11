شكرا لقرائتكم خبر عن 68 ألف حالة وفاة.. كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المعارضة الإيرانية أن فيروس كورونا يواصل تفشيه في جميع مناطق إيران، وأن عدد ضحاياه يزداد يوميا، في وقت لا يزال النظام عاجزا عن اتخاذ إجراءات لحماية المواطن الإيراني. وقالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمس إن حصيلة وفيات «كورونا» في إيران حتى مساء الخميس تخطت 68.100 حالة، وبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي 5060، وفي خوزستان 5165 وفي مازندران 3030 وفي أذربيجان الغربية 1935 وفي كلستان 1710 وفي همدان 1600 وفي فارس 1475 وفي كردستان 1365 وفي جهارمحال وبختياري 450.

وقال الأطباء في شيراز إن ما لا يقل عن 350 مريضا توفوا في محافظة فارس في الأسبوع الماضي إثر إصابتهم بـ«كورونا».

وقال مدير قسم الأمراض المعدية في جامعة بيرجند للعلوم الطبية: قد تكون الإحصائيات الحقيقية أعلى بعشر مرات من الإحصائيات الرسمية إذا تم إعلان عدد المصابين 2600، فقد يكون العدد الفعلي 20 ألفا، وقد يموت 400 منهم.

وقال عضو مجلس مدينة مشهد: في الموجة الثانية من تفشي «كورونا»، تحطمت جميع الأرقام القياسية، وزاد عدد الوفيات ما يدق ناقوس الخطر.