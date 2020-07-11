عاجل.. وفاة الفنان المغربي عبد العظيم الشناوي

توفي قبل قليل الفنان عبد العظيم الشناوي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأكد ابن عبد العظيم الشناوي، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24” خبر وفاته.

وكانت شقيقة الشناوي قد أفادت سابقا لـ”اليوم 24″، أن وضعه تدهور، بسبب مشاكل متعلقة بضيق التنفس والاختناق، ونقبل على إثر ذلك قبل بداية الحجر الصحي الى المستشفى العسكري في الرباط.

عبد العظيم الشناوي هو ممثل ومؤلف ومخرج وإعلامي مغربي، من مواليد الدار البيضاء، ويعتبر من أبرز الأسماء الفنية في المغرب.

وبدأ الشناوى مسيرته الفنية في الخمسينات ح،يث يعتبر من أول الأسماء التي خاضت تجربة الإشهار في المغرب، إضافة إلى أنه اشتغل في التليفزيون قبل إنشاء التلفزيون المغربي سنة 1962.