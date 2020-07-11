رحلات جديدة لإعادة العالقين في المغرب من طنجة المتوسط في اتجاه الجزيرة الخضراء

أعلنت السفارة الإسبانية بالعاصمة الرباط، الشروع في تنظيم رحلات بحرية انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء، يومي 16 و17 يوليوز الجاري، وفق ما كشفته سفارة الجارة الشمالية للمغرب في الرباط.
وشدد المصدر ذاته، على كون الرحلة، التي تأتي كامتداد لمجموعة من الرحلات السابقة صوب ميناء مالقا، انطلاقا من طنجة المتوسط، لتأمين عودة العالقين الإسبان بالمغرب، وكذا المغاربة المقيمين في إسبانيا.
وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن الرحلات لا تشمل حاملي التأشيرة ذات الطابع السياحي، مشددة على كونها خاصة بالعالقين، ومبرزة في السياق ذاته أن استمرار رحلات إعادة العالقين في المغرب تنظم من طرف السفارة الإسبانية في المغرب بتعاون مع الحكومة المغربية.
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