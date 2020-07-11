روسيا والصين تمنعان قرارا دوليا يسمح بدخول المساعدات لسوريا عبر تركيا

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي كان محاولة في اللحظات الأخيرة من جانب أعضاء المجلس الغربيين لتمديد الموافقة- التي تنتهي اليوم الجمعة- على إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا من معبرين حدوديين مع تركيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وتقول الأمم المتحدة إن ملايين المدنيين السوريين في شمال غرب البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر تركيا والتي وصفتها المنظمة الدولية بأنها "شريان حياة".

وصوت باقي أعضاء المجلس الثلاثة عشر لصالح القرار اليوم.



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