متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان الصربي

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/11 12:26 ص بتوقيت أبوظبي
اقتحمت مجموعة من المتظاهرين، مساء الجمعة، مبنى البرلمان الصربي، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد اعتزام السلطات فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وسمع دوي العديد من الانفجارات، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت أصوات تلك الانفجارات نتيجة لإطلاق قنابل صوتية أو قنابل غاز مسيل للدموع.
وألقى المتظاهرون قنابل وحجارة على نوافذ البرلمان، بدأ الاحتجاج قبل ذلك بعدة ساعات وكان سلمياً في البداية.
وتفجرت مشاعر الغضب ليلة الثلاثاء بعدما قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش إنه سيتم فرض حظر للتجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع بكاملها لمنع تفشي فيروس كورونا في بلجراد.
وتراجع الرئيس في قراره في وقت لاحق، لكن الاحتجاجات استمرت وانتشرت إلى مدن خارج العاصمة.
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