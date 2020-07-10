تشييع مهيب لجثمان الشهيد أبو يعقوب وسط مطالبات بالرد على جرائم الاحتلال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

شيعت جماهير غفيرة في محافظة سلفيت اليوم الجمعة الموافق 10- 7- 2020، جثمان الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب الذى ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وارتقى الشهيد أبو يعقوب جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر في البلدة، مساء أمس الخميس.

وذكرت مراسلنا أن موكب تشييع الشهيد أبو يعقوب انطلق من أمام مستشفى ياسر عرفات في سلفيت، صوب منزل ذوي الشهيد في بلدة كفل حارس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

Advertisements

وحمل المشيعون جثمان أبو يعقوب على الأكتاف وجابوا به شوارع البلدة، مرددين الهتافات الوطنية، وصولا إلى مقبرة كفل حارس حيث ووري جثمانه الثرى، وسط أجواء من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

والشهيد إبراهيم، مهندس في الاتصالات، وكان يتحضر لحفل زفافه الفترة المقبلة، لكن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليه، ليلة الجمعة، أثناء تجوله وصديقه داخل البلدة.

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد أبو يعقوب، مؤكدة أن دماء الشهداء هي مشاعل تنير طريق شعبنا نحو الحرية والاستقلال، ووقود لانتفاضته الشاملة ضد الاحتلال ومستوطنيه المجرمين.