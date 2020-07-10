عاجل.. 249 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 15328 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 15328 حالة، بعد تسجيل 249 حالة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت 85 حالة جديدة بالشمال، وسجلت بجهة الدار البيضاء 62 حالة جديدة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 49 حالة جديدة، وبفاس مكناس سجلت 25 حالة جديدة، ثم 17 بجهة العيون الساقية الحمراء، و6 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة، و4 حالات بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة بجهة الداخلة، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بباقي الجهات الأربع.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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