شكرا لقرائتكم خبر عن "جلياد الأمريكية": "ريمديسفير" يخفض وفيات كورونا بنسبة 62% والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ معدل الوفيات مع استخدام عقار "ريمديسفير" 6ر7 % في اليوم الرابع عشر مقابل 5ر12% بين أولئك الذين لم يتناولوا العقار.
وقالت الشركة إن النتيجة استندت إلى تحليل يجمع النتائج من تجارب بالمرحلة 3 و مجموعة من "المرضى الحقيقيين" ذوي الحالات المتأخرة ، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تأكيد في التجارب السريرية المحتملة.
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