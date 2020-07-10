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"جلياد الأمريكية": "ريمديسفير" يخفض وفيات كورونا بنسبة 62%

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "جلياد ساينسز" اليوم الجمعة، أن استخدام عقارها "ريمديسفير" له صلة بانخفاض بلغت نسبته نحو 62% في مخاطر الوفاة الناجمة عن (كوفيد19-) ، مقارنة مع المستوى المعياري للرعاية، في تحليل أولي قالت الشركة إنها تحتاج إلى تأكيده في التجارب السريرية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ معدل الوفيات مع استخدام عقار "ريمديسفير" 6ر7 % في اليوم الرابع عشر مقابل 5ر12% بين أولئك الذين لم يتناولوا العقار.

وقالت الشركة إن النتيجة استندت إلى تحليل يجمع النتائج من تجارب بالمرحلة 3 و مجموعة من "المرضى الحقيقيين" ذوي الحالات المتأخرة ، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تأكيد في التجارب السريرية المحتملة.

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