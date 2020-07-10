شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تسجل زيادة يومية قياسية وثبات في الوفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا اليوم الجمعة مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.

وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو تموز. وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.

وذكر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة يوم الأربعاء فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال سبعة أشهر.