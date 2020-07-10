شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تسجل زيادة يومية قياسية وثبات في الوفيات والان نبدء بالتفاصيل
وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو تموز. وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.
وذكر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة يوم الأربعاء فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال سبعة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تسجل زيادة يومية قياسية وثبات في الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.