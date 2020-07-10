شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم إصدار إعلان يتعلق بتصاعد التوترات في بحر الصين والان نبدء بالتفاصيل
وأثارت الولايات المتحدة المخاوف بشأن قرار الصين إجراء تدريبات عسكرية في المياه المتنازع عليها حول جزر باراسيل. ووصفت وزارة الدفاع تلك الإجراءات الأسبوع الماضي بأنها "غير قانونية"، وبحسب أحد المصدرين فإن الولايات المتحدة تعتزم إعلان موقفها الرسمي حيال هذا الأمر الأسبوع المقبل.
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