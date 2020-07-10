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أمريكا تعتزم إصدار إعلان يتعلق بتصاعد التوترات في بحر الصين

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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار إعلان الأسبوع المقبل يتعلق بتصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنافس واشنطن وبكين على التفوق العسكري هناك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن مصدرين مطلعين لم يكشفا عن هويتهما.

وأثارت الولايات المتحدة المخاوف بشأن قرار الصين إجراء تدريبات عسكرية في المياه المتنازع عليها حول جزر باراسيل. ووصفت وزارة الدفاع تلك الإجراءات الأسبوع الماضي بأنها "غير قانونية"، وبحسب أحد المصدرين فإن الولايات المتحدة تعتزم إعلان موقفها الرسمي حيال هذا الأمر الأسبوع المقبل.

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