شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن إحباط هجوم بصاروخ كاتيوشا كان يستهدف المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد. وأفادت القيادة المذكورة في بيان صحفي بان القوات الأمنية عثرت على الصاروخ بجانب الرصافة شارع القناة شرق بغداد, بينما كان معدا للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء, مبينة أن تم تفكيك الصاروخ ونقله إلى مكانه آمن .

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