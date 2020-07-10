شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج لمندوب إيران.. رجل أمن يزيل صورة “قاسم سليماني” بعد رفعها بقاعة «الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في لقطة مُعبرة على عدم قبول المجتمع الدولي للممارسات الإيرانية ورموزها، رصدت كاميرات البث المباشر لإحدى جلسات الأمم المتحدة قيام رجل أمن بإزاحة صورة لـ”قاسم سليماني“. وكان مندوب إيران قد وضع صورة “سليماني” بجانبه أثناء إلقاء كلمته خلال الجلسة الرابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث لم يسمح أمن الجلسة بوضع الصورة وهو ما رصدته كاميرات البث المباشر للجلسة .

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