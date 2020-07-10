محسن أمين - تونسالجمعة 2020/7/10 06:58 م بتوقيت أبوظبي
تجددت الجمعة المواجهات بين أهالي منطقة "رمادة" من محافظة تطاوين التونسية مع قوات الجيش التونسي، على خلفية مقتل شاب حاول اقتحام المنطقة العسكرية بالجنوب.
وتتنامى هذه الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي بعد أن خاض مئات الشباب من محافظة تطاوين اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتمتع بجزء من عائدات الحقول النفطية في الجنوب التونسي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" بأن "قوات الجيش التونسي أحكمت إغلاق منافذ منطقة الاحتجاجات حتى تمنع أي تسلل للإرهابيين القادمين من الغرب الليبي".
وتبعد منطقة "رمادة" عن المعبر الحدودي مع ليبيا "الذهيبة-وازن" قرابة 50 كلم.
ووعد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له، الخميس، أمام مجلس الجيوش التونسي أهالي منطقة رمادة المحتجين على التشغيل باستقبالهم في قصر قرطاج لبحث الحلول اللازمة للأزمة الاجتماعية الراهنة.
ولم يخف سعيد مخاوفه من وجود عناصر وأطراف سياسية تريد الركوب على الأحداث، وتعمل على إشعال التوترات في المناخ الأمني بالجنوب التونسي.
وقال: "إن البعض يسعى إلى تفجير الدولة التونسية من الداخل والزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية" .
وأضاف أن "هناك محاولة لاستدراج المؤسسة العسكرية بهدف الدخول معها في مواجهة".
وانتقد الرئيس التونسي ما حدث في منطقة رمادة من محافظة تطاوين الجنوبية، واصفا ذلك بغير المقبول، ومبينا أن "من يريد إشعال الفتنة والااقتتال سيكون أول ضحاياها".
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. مواجهات بين الجيش التونسي وأهالي تطاوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.