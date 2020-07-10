الإمارات تؤكد ثقتها بالسعودية في إدارة أزمة قطر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، ثقة بلاده المطلقة بالمملكة العربية السعودية في إدارة الأزمة مع قطر .

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وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

واضاف : "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

وفي 5 يونيو/حزيران عام 2017، قررت دول الرباعي العربي (الإمارات، والسعودية، ومصر والبحرين) مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقراره.