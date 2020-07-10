جمهور أبناء سخنين يطلق حملة تبرعات لدعم الفريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مشجعو اتحاد أبناء سخنين حملة تبرعات لدعم الفريق، في خطوة ملفتة منهم تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب الفريق خصوصًا بعد تحقيق الصعود والعودة إلى مستوى الدرجة العليا.

ولاقت الحملة تفاعلا ورواجا منقطعين النظير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال صفحة أنشأت تحت اسم "منتدى جمهور اتحاد أبناء سخنين".

ومنذ أن جرى الإعلان عن الحملة، بدأ المشجعون في نشر تبرعاتهم من خلال تحويلات بنكية إلى حساب الجمعية المسجلة باسم الفريق، على صفحة الفيسبوك المذكورة.

وبهذا الصدد، قال مجد راس من قلنسوة وهو أحد المشجعين والمتبرعين للفريق السخنيني، في حديث لـ"عرب 48"، إن "جمهور أبناء سخنين معروف بسخائه وعطائه من أجل دعم مسيرة الفريق، وهنا وجب الإشارة إلى أن الفريق ورغم قاعدته الجماهيرية الكبيرة إلا أنه يعد من أقل الفريق في بيع التذاكر السنوية، علمًا أن هذه التذاكر تساهم وتساعد غالبية إدارات الفرق في الأساس ببناء ميزانية من خلالها وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة اقتناء التذاكر السنوية".

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مجد راس

وأشار إلى أن "حملة التبرعات عكست كل التوقعات، وكانت بمثابة الفزعة تعبيرا عن فرح الجمهور ووقوفه إلى جانب الفريق بتحقيق الارتقاء والعودة إلى الدرجة العليا، ونحن نأمل أن تساهم هذه الحملة في نشر ثقافة جديدة بمجتمعنا وبين صفوف الجماهير سيما وأننا نتحدث عن فريق يمثل المجتمع العربي في دوري الأضواء".

وأكد أن "حملة التبرعات حققت نجاحا كبيرا، فهناك كم كبير من المتبرعين الذين ساهموا كل منهم حسب إمكانياته، ونحن نأمل أن تغطي هذه التبرعات ما تعرض له الفريق من خسائر على مدار الموسم، ومن هنا إذ نؤكد على الدعم الدائم للفريق من أجل المساهمة في وصوله إلى أعلى المستويات".

وختم راس بالقول "اتحاد أبناء سخنين لديه جمهور يرفع الرأس، وأنا بصفتي مشجع للفريق أرى أنه حان الوقت للمنافسة على احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدرجة العليا والوصول إلى أوروبا، كما أتمنى التتويج بكأس الدولة مرة أخرى وإعادته لخزائن الفريق".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على أقوال إدارة الفريق السخنيني حول حملة التبرعات، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سننشر أقوالها فور ورودها إلينا.