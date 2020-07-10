استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد توقفه لشهور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف إنتاج النفط، بعد توقفٍ في الإنتاج، دامَ شهورًا.

وأفاد بيان للمؤسسة الوطنية، عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن "الناقلة ‘كريتي باستيون‘ ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي".

وقال البيان إن "المؤسسة الوطنية للنفط ترفع القوة القاهرة عن صادرات النفط، إلا أن المشاكل الفنية ستُبقي الإنتاج منخفضا".

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وأضاف أن "زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لحقول النفط بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 كانون الثاني/ يناير الماضي".

وفي 17 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، أغلق موالون للجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وأقفل الموالون لحفتر، في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.