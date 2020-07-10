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شكرا لقرائتكم خبر عن البيان: جهود ضخمة للإمارات في أزمة كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يوليه 2020
صورة أرشيفية
سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على جهود الإمارات الضخمة خلال أزمة كورونا.
وقالت الصحيفة، إن الإمارات كالعادة كانت سباقة لتقديم المساعدات وقدمت نموذجاً للعطاء الإنساني العابر للحدود، بحصولها على مراكز متقدمة في العطاء وعمليَّات الإغاثة، بتبنيها نهجاً إنسانياً، ينطلق من ثوابت وأسس واضحة الرؤى ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية.
وأضافت الصحيفة أن الإمارات اتخذت من وضوح استراتيجيات العمل ووجود مرجعية وطنية عليا في التعامل مع الجائحة مدخلاً استراتيجياً عزز من كفاءة القرارات ونجاعة الحلول، حيث اتسعت الرقعة التي تغطيها هذه المساعدات بوصولها إلى 71 دولة استفادت من 1046 طناً من المساعدات كما استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي".
وأشارت الصحيفة، إلى أن العطاء الإنساني الإماراتي نهر لا ينضب، لنصرة البشرية جمعاء، فحين تحضر القيم الإنسانية الجامعة، والروح البشرية المسؤولة، تجد الإمارات في مقدمة الحضور انطلاقاً من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.
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