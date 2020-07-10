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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في خلافات بينيه على إتاوات سوق الرمدة شمال مدينة تعز والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يوليه 2020
صورة أرشيفية
افادت مصادر محلية بنشوب إشتباكات، بين جماعات مسلحة تتبع مليشيا الحوثي شمال محافظة تعز.
وبحسب مواطنين فقد اندلعت الإشتباكات بسبب خلافات بين مجموعات تتبع المليشيا على عائدات الضرائب والإتاوات التي يفرضونها على اصحاب المحلات والتجار والمواطنين في سوق الرمدة.
وكانت قيادات المليشيا قد تناقلت خبر يفيد بنجاة ما يسمى نائب مدير أمن مديرية التعزية في مليشيا الحوثي، عاصم صدام الهشمي، واعتبرت قيادة مليشيا الحوثي ما تعرض له الهشمي من قبل المجموعة المسلحة الأخرى التابعة لها التي يقودها المتحوث احمد سعيد مهيوب، الملقب بالعطاس، اعتبرتها محاولة اغتيال من قبل من وصفتها بـ العصابة الإجرامية.
وبحسب ما اوردته قيادة المليشيا فقد قتل خلال الإشتباكات، احد مرافقي صدام الهاشمي، وجرح 3 آخرين، في حين قتل 2 من افراد العصابة الأخرى واصيب 4 آخرين احدهم يدعى، احمد سعيد مهيوب، ويلقب بـ العطاس.
وتشهد المديريات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عملية سطو ونهب ممنهجة على محلات التجار والمواطنين، وهو ما افضى اكثر من مرة الى صراع مسلح بين قيادات المليشيا على عائدات الأسواق والإتاوات.
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