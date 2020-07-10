اللجنة العسكرية الأمنية المشتركة بتعز تزور شرطة مديرية المظفر 

الجمعة 10 يوليه 2020

زارت اللجنة القيادية المشتركة بقيادة محور تعز وشرطة المحافظة ،أمس الخميس ، إدارة شرطة مديرية المظفر ، للاطلاع على الجاهزية الأمنية و مستوى الانضباط ولرفع الروح المعنوية لدى أفراد شرطة المديرية.

وترأس اللجنة مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط وعضوية نائب مدير الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حموداليوسفي ومدير إدارة شؤون الأفراد العقيد الركن نجيب ردمان ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي .

والتقت اللجنة بمدير عام المديرية الأستاذ سمير عبدالإله ومدير شرطة المديرية العقيد عبدالله سعيد الوهباني ومدراء الأقسام وضباط وصف وأفراد شرطة المديرية، حيث أشادت اللجنة بالدور الذي يقوم به منتسبوا شرطة المديرية وانضباطهم، مشددين على رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة ورفع الحس الأمني , وناقشت اللجنة آلية رصد الوافدين للمدينة والساكنين الجدد في الحارات والتأكد من بياناتهم ورصد الخلايا النائمة.

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كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز الروابط والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني من خلال الاحترام المتبادل وتبادل المعلومات اللوجيستية بين الشرطة والجيش الوطني مؤكدين على حساسية المرحلة التي تمر بها المحافظة في ظل ما تقوم به بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون من أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.

وخلال الزيارة عقدت اللجنة لقاءً بعُقال الحارات في نطاق شرطة المديرية وشددت على ضرورة استشعار عقال الحارات لمسؤولياتهم من خلال التواصل المستمر مع أقسام الشرطة والرفع السريع لكل مايستهدف الأمن والسكينة والاستقرار , والإبلاغ الفوري عن المشتبهين والمطلوبين أمنيا والخلايا النائمة .

ودعت اللجنة إلى ضرورة تظافر الجهود وتوحيدها والعمل على تأمين الجبهة الداخلية من من خلال تعقب الخلايا النائمة وضبطها وافشال خطط المتربصين وأيضا تأمين ظهر الجيش الوطني في المواقع مؤكدين على تكامل الجهود وتكاتف السواعد ووحدة الموقف لتحقييق الأهداف المرجوة والمضي في طريق النصر الشامل على المليشيات الإنقلابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون .

حضر اللقاء رئيس عمليات اللواء ١٧ مشاة العقيد عبده حمود الصغير ورئيس عمليات اللواء ١٤٥ العقيد مدين المسعودي وعددً من القيادات العسكرية والأمنية في المديرية.