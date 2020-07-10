شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وجرح 6 حوثيين بينهم قيادي غرب تعز والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يوليه 2020 صورة أرشيفية Advertisements أعلن الجيش، مقتل وجرح ستة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران قواته غرب مدينة تعز. وقال "المركز الإعلامي لمحور تعز" إن 4 من عناصر المليشيا بينهم القيادي المتحوث المدعو "محمد نبيل" قتلوا، فيما جرح اثنان آخران. وتمكن رجال الجيش الوطني، من إفشال هجوم شنته مليشيا الحوثي في جبهة وهر بجبل حبشي غربي المدينة وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.

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