وفاة أستاذ في "هندسة الإسكندرية" بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور بدر أبو النصر، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الحاسب بكلية الهندسة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". ونعى الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم، الدكتور الراحل "بدر أبو النصر"، داعيا أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. كانت جامعة الإسكندرية خصصت مستشفي "طلبة الجامعة" لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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