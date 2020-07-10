وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية بأن وزيرها، لورينزو جويريني، بحث في روما الأوضاع في ليبيا وملفات ثنائية أخرى مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وذكرت وكالة أنباء "نوفا" أن الجانبين أكدا التزامهماالمشترك بشأن "مكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة إلى ليبيا".
وفي السياق ذاته، شدد الوزيران على الحاجة إلى "إعادة إطلاق عملية برلين" للسلام في ليبيا.
وجدد وزير الدفاع الإيطالي جويريني تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة "احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة".
وأشار جويريني إلى ما وُصفه بـ"التزام الجنود الإيطاليين القوي لصالح الشعب الليبي"، ما ساهم في حملة إزالة الألغام المتناثرة خلال اشتباكات العام الماضي، وعبر الدعم الطبي في مستشفى مصراتة العسكري.
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