تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا في سوريا

سجلت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصاباتالمسجلة إلى 394، كما تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16".
وسجلت منطقة شمال غربي سوريا أول إصابة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من وقوع كارثة صحية إذا ما تفشى الوباء بمخيمات
قال مرام الشيخ، مصدر صحي: "يؤسفنا اليوم أن نعلن عن تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الكوادر الصحية العاملة في أحد مشافي إدلب".
وأضاف في تغريدة على تويتر: "تم إغلاق المشفى وإغلاق السكن الخاص بالمشفى، ويجري تتبّع
المخالطين وأخذ مسحات منهم وحجرهم والدعوة لاجتماع طارئ لخلية الأزمة لتفعيل خطة الطوارئ".
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