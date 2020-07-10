الجزائر.. منع السفر من وإلى 29 ولاية لمدة أسبوع لمواجهة كورونا

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وقررت الحكومة إعادة فرض قيود على السفر، وستزيد من الاختبارات في مسعى لوقف زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان بعد اجتماع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لمناقشة الوضع الصحي إنه بموجب هذا الإجراء، سيجري منع المواطنين من السفر من وإلى 29 ولاية منها الجزائر العاصمة لمدة أسبوع يبدأ الجمعة.

وخففت السلطات الشهر الماضي القيود، وقصرت حظر التجول ليكون من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا بدلا من 7 مساء حتى 7 صباحا في تلك الولايات وإنهائها في الولايات التسعة عشر المتبقية.

وقال البيان إن الحكومة ستسمح أيضا لجميع المختبرات الحكومية والخاصة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد -19” للمساعدة في التعامل مع عدد متزايد من المرضى.

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وأبلغت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن 17708 إصابات مؤكدة و988 حالة وفاة.

وكانت السلطات الجزائرية،قد أعلنت أمس الخميس عن فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة شمال شرق البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: “تم فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل”.

وأضافت الوكالة أن هذا يأتي في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بعد مراجعة التطورات المتعلقة بالوباء في الولاية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر نفسه أن الحجر الجزئي الذي تم إقراره يشمل التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.