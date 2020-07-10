القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة غربي بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تمكنت دوريات نجدة حي الجامعة وبالتعاون مع الاجهزة الأمنية الاخرى تمكنت من القبض على شخص يحمل حبوب مخدرة مختلفة ضمن منطقة حي الجامعة".
واوضحت، "جاء ذلك خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة اعلاه حيث تم الاشتباه بشخص يستقل دراجة نارية، ولدى استيقافة وتفتيشة عثر بحوزته على المواد المخدرة"، مؤكدة "تسليمة الى مركز الشرطة اصوليآ".
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