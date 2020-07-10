الإعلام والاتصالات تصدر توضيحا بشأن تجديد رخص شركات الهاتف النقال.. وثيقة

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات توضيحا بشأن قرار تجديد رخص شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، مشيرة الى أن التجديد يأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية ومواكبة التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات. وفي ادناه نسخة من كتاب التوضيح:

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