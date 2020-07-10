انفجارات قوية تهز غرب العاصمة الإيرانية

ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الجمعة، نقلا عن تقارير على الإنترنت أن دوي انفجار سمع في غرب العاصمة طهران.
وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجارات وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غرب العاصمة.
وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير. وانقطعت الكهرباء في منطقة الانفجار بالضواحي الواقعة غرب طهران، حسب ما ذكرت وكالة الهيئة.
والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن شخصين قتلا في انفجار بمصنع في جنوب طهران.
ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.
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