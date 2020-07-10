ميغان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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رفعت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، دعوى قضائية، الخميس، لمنع صحيفة بريطانية من كشف أسماء 5 من صديقاتها اللائي يعتبرن شاهدات محتملات في دعوى حماية الخصوصية القائمة ضد الصحيفة.

وبدأت جلسة استماع في محكمة بريطانية في أبريل الماضي، بشأن دعوى حماية الخصوصية التي تطالب بها ميغان ضد صحيفة "ميل أون صنداي"، لنشرها مقتطفات من رسالة أرسلتها إلى والدها المنفصل عنها، توماس ماركل البالغ من العمر 75 عاما.

ورفعت ميغان دعوى قضائية لمنع الصحيفة وناشرها "أسوشيتد نيوزبيبرز"، من كشف هوية خمسة من صديقاتها.