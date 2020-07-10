حدث ليلاً| مؤشرات كسر ذروة كورونا في مصر وتفاصيل انفجار ضخم في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة جديدة، كانت الوزارة سجلت الأربعاء، 1025 حالة إصابة، و75 حالة وفاة.

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كورونا مصر: مؤشرات على كسر الذروة.. وتراجع قياسي للوفيات (تفاعلي)

حقق المؤشر اليومي لإصابات كورونا، يوم الخميس، أفضل أداء له منذ أن بلغ ذروته في 19 يونيو الماضي، بتسجيل 950 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وسط تراجع مستمر منذ بداية يوليو الجاري.

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"صحة النواب": الحديث عن ذروة كورونا سابق لأوانه

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التراجع في تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا "نقطة إيجابية"، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل هو الفيصل.

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أول تحرك رسمي.. التحفظ على 7 طائرات ورقية بكورنيش الإسكندرية

شن حي الجمرك حملة مكبرة على طريق كورنيش الإسكندرية لمنع استخدام الطائرات الورقية، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين.

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الكهرباء تضع خطة لكشف المتلاعبين في العدادات مسبقة الدفع

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء في فحص تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التحويل من نظام الممارسات إلى عدادات كودية، بعد تقدمهم بالأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، وذلك بعد ١٥ أغسطس المقبل، وهو الذي تم تحديده لوقف تلقي طلبات التقديم.

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أنباء عن انفجارات بمستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران‎

أفادت فضائية العربية، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، بورود أنباء عن انفجارات بمستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران.

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إيران تكشف أسباب الانفجار الضخم غرب طهران

أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار الذي وقع غرب العاصمة طهران، مساء الخميس، كان ناجمًا عن أعمال حفر.

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الوفيات الناجمة عن كورونا في ولاية فلوريدا تسجل رقما قياسيا

حطمت ولاية فلوريدا الأمريكية الخميس، رقمها القياسي في حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد، حيث وصل الرقم اليومي إلى 120 حالة وفاة جديدة تم الإبلاغ عنها، وسط ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة المؤكدة في الولاية الواقعة جنوبي البلاد.

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المسماري: الجيش الليبي جاهز لصد أي عمليات عدوانية من تركيا تجاه سرت والجفرة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن منطقة غرب سرت لا زالت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي.

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"كورونا" عربيًا : انخفاض بمصر ودولتين خليجيتين واستقرار بالسعودية وتصاعد في العراق

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي إلى 733 ألفًا، و3 إصابات، وبلغ عدد الوفيات 12 ألفاً و478 حالة.

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