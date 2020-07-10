دون مصلين.. نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - ينقل التلفزيون المصري، اليوم، صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات"، دون مصلين.

كما تم اختيار الشيخ على شميس قارئ للقرآن الكريم، كما حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خطيب الجمعة وهو الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.

وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثانية التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق أون تم نقل خطبة الجمعة يوم 5 يونيو الماضي، تحت عنوان "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وكانت إدارة الجامع الأزهر الشريف، أعلنت عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضى، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.​