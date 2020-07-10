البرازيل تسجل 1220 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية فى البرازيل، عن تسجيل ارتفاع جديد فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت البرازيل، 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24

ساعة الماضية.

كما أعلنت البرازيل عن تسجيل 1220 وفاة جراء فيروس كورونا خلال نفس التوقيت.

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وبذلك بلغ إجمالى عدد المصابين

بالفيروس فى البلاد أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء، بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

وتحتل البرازيل المركز الثانى عالميا فى عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.