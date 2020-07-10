كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر موجة جديدة من كورونا تضرب "هونج كونج".. والسلطات تحذر من "الزيادة السريعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السلطات في هونغ كونغ، وهي مدينة تمت الإشادة باستجابتها السريعة والفعالة لفيروس كورونا، من "الزيادة السريعة" المحتملة في الإصابات الجديدة، بعد زيادة في عمليات انتقال العدوى المحلية، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

ومنذ يوم الأحد، تم تشخيص 65 مريضا - بما في ذلك 31 حالة تم نقلها محليا في ما يسمى "الموجة الثالثة" من الوباء في المركز المالي العالمي.

وقد تم تشخيص إصابة بعض سائقي سيارات الأجرة، وعمال المطاعم، وموظف بعيادة طبية، وسكن دار التقاعد.