كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر موجة جديدة من كورونا تضرب "هونج كونج".. والسلطات تحذر من "الزيادة السريعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت السلطات في هونغ كونغ، وهي مدينة تمت الإشادة باستجابتها السريعة والفعالة لفيروس كورونا، من "الزيادة السريعة" المحتملة في الإصابات الجديدة، بعد زيادة في عمليات انتقال العدوى المحلية، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".
ومنذ يوم الأحد، تم تشخيص 65 مريضا - بما في ذلك 31 حالة تم نقلها محليا في ما يسمى "الموجة الثالثة" من الوباء في المركز المالي العالمي.
وقد تم تشخيص إصابة بعض سائقي سيارات الأجرة، وعمال المطاعم، وموظف بعيادة طبية، وسكن دار التقاعد.
في غضون ذلك، قال الدكتور تشوانغ شوك كوان، رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة في هونج كونج، يوم الأربعاء: "من المحتمل أن يكون هناك تفشي كبير.. قد يكون هناك تزايد سريع ومفاجئ للحالات."
هذا، وسجلت هونج كونج 1،324 حالة إصابة بالفيروس التاجي وسبع وفيات ناجمة عن الفيروس منذ بدء الوباء.
ويُعزى نجاح المدينة في احتواء Covid-19 إلى تطبيق الحكومة للحجر الصحي للوافدين في الخارج، وتتبع الاتصال الفعال، واستعداد السكان لممارسة النظافة الجيدة، وارتداء الأقنعة وممارسة الإبعاد الاجتماعي.
في حين أن عدد الحالات الجديدة والعدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ Covid-19 منخفض جدًا مقارنة بالولايات المتحدة والبرازيل، ويقول الخبراء أن الارتفاع الأخير يظهر أن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا على الرغم من أشد الضوابط المضادة للوباء صرامة.
وقالت الدكتورة سارة بوروين، طبيبة مقيمة في هونغ كونغ، ولديها خبرة في الأمراض المعدية وعلم الأوبئة: "سيجد هذا الفيروس كل ذرة في درعك.. لقد رأينا ذلك في بكين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والآن في إسرائيل وأستراليا وأماكن أخرى."