قتيل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال َ في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

السعودية نيوز - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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وأوضحت الوزارة أن الرجل ينتمي لقرية كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه وصل لمستشفى في سلفيت في حالة حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص في رقبته.

وقال محافظ سلفيت، عبد الله كميل: "قتل الشاب ابراهيم مصطفى أبو يعقوب (29 عاما) من قرية كفل حارس، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال وقتلوه بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".

وأضاف "أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله دون أدنى مبرر فإنني أعتبر هذه الجريمة. حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في كل مكان".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي.