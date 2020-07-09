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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: التحقيق ضد مراسلي قناة "الجزيرة" القطرية من قبل السطات الماليزية والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
أفادت صحيفة ماليزية عن بدء السلطات الماليزية بالتحقيقات ضد مراسلي قناة "الجزيرة" القطرية، وذلك لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة والحث على القيام بأعمال الشغب.
وذكرت صحيفة " The Star" الماليزية أن الحكومة رفضت بشدة تقريرا وثائقيا بثته قناة "الجزيرة" القطرية باللغة الإنكليزية، وجاء فيه أن ماليزيا مارست التمييز العنصري ضد مهاجرين غير شرعيين أثناء تطبيق قرار تقييد الحركة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤول بالشرطة الماليزية للصحيفة: "بما أننا تلقينا تصريحات حول الطبيعة غير القانونية للتقرير الذي عرضته القناة التلفزيونية، فنحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة في تصرفات المشتبه بهم".
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