وسائل إعلام: مقتل قيادي بجماعة أبوسياف الإرهابية بالفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أنباء تفيد بمقتل "حجان سوادجان" أحد قادة جماعة أبوسياف بالفلبين.

وقال جيش الفلبين، في وقت سابق، إنه بدأ عمليات البحث والإنقاذ لخمسة صيادين إندونيسيين، اختطفهم متشددون من جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى فى المياه الماليزية الأسبوع الماضى.

وكان 8 إندونيسيين، قد اختطفوا صباح الخميس، وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيجانا قائد قيادة مينداناو العسكرية الغربية، إن ثلاثة اطلق سراحهم ويرجح أن يكون الخاطفون نقلوا الخمسة الباقين إلى إقليم سولو الفلبينى، وسولو هو معقل جماعة أبو سياف.

وكشف سوبيجانا النقاب، عن عملية الخطف بعد يوم من اشتباكات بين الجنود وأعضاء فى جماعة أبو سياف فى جزيرة سولارى فى بلدة بارانج فى سولو، مما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين وتدمير زورق سريع يعتقد أنه استخدم فى عملية الخطف.

وقال سوبيجانا، إن السلطات الماليزية نسقت على الفور مع الجيش الفلبينى بعد الخطف.

